Stelle con l'astrofilo all'agriturismo Dulcamara

"... E quindi uscimmo a veder le Stelle"

Appuntamento imperdibile per osservare la volta celeste e scoprire le sue costellazioni insieme a Marco Cattelan, astrofilo del Museo del Cielo e della Terra.

ORE 19,30 CENA DELLE STELLE con menù Fisso a 25€ adulti, dall'antipasto al dolce (bevande escluse) e 10€ bambini (sempre bevande escluse), comprensivo anche di ingresso per l'osservazione.

ORE 21,30 OSSERVAZIONE della volta celeste con l’astrofilo al punto panoramico. Ingresso 5€ a persona ( i bambini e ragazzi accompagnati GRATUITI)

La serata si concluderà per le 23 / 23.30 circa



*Da portare con sè una coperta, una torcia, un maglioncino per il fresco.

*L’evento si terrà anche in caso di mal tempo, con una proiezione nel salone polivalente.



INFO: Per partecipare all’osservazione non è necessaria la prenotazione. Bisognerà ritirare il biglietto di ingresso al bar.

Per la cena è obbligatoria la prenotazione al 051 796643 o agriturismo@coopdulcamara.it