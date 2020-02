"Stelle, nebulose, galassie": la mostra

Si inaugura alle ore 16 di sabato 15 febbraio, presso la Sala Rosa di Palazzo Medosi Fracassati in via Marconi, la mostra "Stelle, Nebulose , Galassie" con le fotografie astronomiche di Luciano Commissari: la mostra è organizzata dal Comune di Budrio in collaborazione con ANT Sezione di Budrio.

La mostra rimarrà aperta sabato e domenica fino al 1 marzo nei seguenti orari: 10 -12.30 e 15.30 - 18. Durante la settimana la mostra sarà visitabile dalle scuole.