Dieci storie nel buio del Parco: dieci attori, dieci storie, dieci angoli rischiarati da piccole luci

Dieci attori, dieci storie, dieci angoli bui rischiarati da piccole luci. Una notte d'estate. Una passeggiata nel parco,

Un accompagnatore un po' guitto un po' creatura magica.

Officine Guitti ritorna in scena con uno spettacolo a km zero, o meglio, a metri 2: all'aperto e in sicurezza. Una serata itinerante, per stare insieme, per stare al fresco, per sfogare tutto il bisogno di arte che abbiamo.

Martedì 21 Luglio al Parco Europa Unita, via Bartolomeo Maria Dal Monte - quartiere Savena:

Maurizio Mariani

Stefania Felizzi

Monica Farnè

Andrea Bavcar

Elisa Pedrini

Cristian Saetta

Margherita Dileta

Sabina Leggio

Monica Corsi

Francesca Bartoli

Maria Elena Menini

Pietro Rossini

Mercoledì 22 Luglio, ai Giardini Margherita:

Maurizio Mariani

Gabriella Casoni

Francesca Pierantoni

Andrea Bavcar

Daniek Giuffrida

Angela Giusti

Giuseppe Cervino

Serena Beghelli

Stefania Toschi

Filippo Lodi

Paola Baschirotto

Silvia Codato

Noemi Di Leonardo

Regia Francesca Pierantoni

Aiuto Regia Maurizio Mariani