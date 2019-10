Storie di passaggio al Bardamù con Riccardo Cesari e Matteo Bortolotti

Il 26 ottobre al Bardamù di Calderara di Reno (BO) la prima data del tour dello spettacolo “Storie di Passaggio” di Riccardo Cesari e Matteo Bortolotti.



Uno showcase intimo e pieno di ispirazione, che porta sul palco storie di scelta e cambiamenti raccontate da due riconosciuti esponenti della scena culturale bolognese. Uno spettacolo che unisce musica, parole, riflessioni, racconti e note celebri figlie di passaggi, di svolte, di scelte, di vita. Per raccontare ad ogni tappa “una storia migliore”. Storie di passaggio è un dialogo col tempo che i due autori instaurano con il pubblico.

I testi e i brani che proporranno raccontano le loro storie di cambiamento, portandole fuori della propria esperienza, verso gli altri. Perché tempo e cambiamento fanno parte della storia di tutti noi. E oggi parlare di come la vita ci cambia e come possiamo cambiare volontariamente per affrontare il nostro tempo è un tema quanto mai attuale.



26.10 ore 21:30 - Bardamù, via Roma 12/a, Calderara di Reno (BO)

Ingresso libero



Maggiori informazioni nell’evento facebook: https://www.facebook.com/events/2451326138308532/