Storie per tutti in LIS: la Lingua dei segni

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar accoglie nel suo spazio dove si raccontano storie in LIS: Lingua dei segni.



Rosso, storia di una matita

La bambina dei libri

Una ricetta miracolosa



Vi aspettiamo!

Illustrazione di Gaetan Dorémos, Una ricetta miracolosa



Sabato 7 aprile, ore 17:00

via Cartoleria 20/b



Storie per tutti è una rassegna di storie ad alta voce accessibili.

Narrazioni polisensoriali, in lingua dei segni, musicate e in CAA.

Perché ascoltare storie ad alta voce è un diritto di tutti!