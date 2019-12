Storie per tutti, sabato 7 dicembre al Monello

Storie per tutti

Tante storie ad alta voce, tanti modi di leggere e ascoltare.

Letture affiancate da altre modalità di comunicazione in modo da poter permettere a tutti i bambini, italiani e stranieri, con disabilità o difficoltà ecc, di poter godere del racconti narrati.



Sabato 7 dicembre alle ore 11:00

presso il Centro bambini e famiglie Il Monello.

(Via Pellizza da Volpedo 11 - dentro al parco Lunetta Gamberini)



Racconteremo tante storie con la traduzione simultanea in LIS e la musica dal vivo.

Le letture sono rivolte a bambini tra i 3 e gli 8 anni.

L'incontro è aperto a tutti e gratuito, e non serve prenotarsi.



Info:

334 3236903

storiextutti@gmail.com

www.facebook.com/Storiepertutti

www.storiepertutti.it