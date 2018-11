Storie per tutti: rassegna di storie ad alta voce per bambini dai 3 agli 8 anni

Storie per tutti, tante storie ad alta voce, tanti modi di leggere e di ascoltare. Una rassegna di storie ad alta voce accessibili per bambini dai 3 agli 8 anni.

Narrazioni polisensoriali, in lingua dei segni, musicate e in CAA:

durante le letture si affiancano alla classica lettura ad alta voce altre modalità di comunicazione in modo da poter permettere a tutti i bambini,

italiani e stranieri, con disabilità o difficoltà, di poter "godere" delle storie ad alta voce.

Perché ascoltare storie ad alta voce è un diritto di tutti!

La compagnia ha toccato e toccherà varie tappe del territorio bolognese e non, per essere raggiungibile proprio da tutti, in centro e in periferia.

Gallery