"Storie per tutti"

All'interno del Convegno Nazionale "Il giardino segreto", sulla lettura accessibile e il libro per tutti.

Il Convegno, organizzato dall'Associazione Centro Documentazione Handicap CDH, è rivolto in particolare a insegnanti, educatori, bibliotecari e a tutti coloro che credono nel libro come strumento di educazione e cultura. Alle ore 16 presso la Fondazione Gualandi si terrà uno spettacolo di letture polisensoriali e in LIS accompagnato da musiche dal vivo, aperto a tutta la cittadinanza.

