Strabologna 2018: si corre il 19 e 20 maggio

Il 19 e 20 maggio torna la Strabologna. Per partecipare alla StraBologna basta iscriversi!

StraBologna da Cani è pensata per i nostri amici a quattro zampe. Possono partecipare tutti i cani regolarmente iscritti alla corsa, vaccinati, registrati all’anagrafe canina e coperti da assicurazione RCT. L’iscrizione può essere effettuata on-line o direttamente presso la sede UISP – Bologna in via dell’Industria, 20 fino al 18 maggio 2018. Leggere attentamente la sezione del regolamento dedicata prima di iscriversi.

Sabato 19 maggio 2018

Dalle ore 9,30 alle ore 18,00, sarà possibile iscriversi a StraBologna 2018 presso l’apposito punto iscrizioni in Piazza Maggiore, nel quale si potranno anche ritirare i kit gara precedentemente acquistati online tramite il nostro sito.

Alle ore 10,30, aprirà il villaggio espositivo di Piazza Maggiore che porterà sul crescentone tantissime esibizioni e spettacoli accompagnati dai commenti di famosi speaker e dall’inconfondibile musica di Radio Bruno.

Saranno, inoltre, presenti molti stand dedicati ad attività e associazioni bolognesi.

Il villaggio espositivo chiuderà alle ore 18,30.

A breve sarà caricato il programma dettagliato della giornata.

Vuoi essere presente nel palinsesto di StraBologna 2018? Proponici la tua esibizione scrivendo a strabologna@uispbologna.it

Domenica 20 maggio 2018

Dalle ore 8,30 alle ore 10,30, sarà possibile iscriversi a StraBologna 2018 presso l’apposito punto iscrizioni in Piazza Maggiore, nel quale si potranno anche ritirare i kit gara precedentemente acquistati online tramite il nostro sito.

Alle ore 10,30 avrà inizio la corsa che si snoderà in tre diversi percorsi grazie ai quali esplorerete le vie più belle del centro storico di Bologna. Ogni percorso avrà una sua lunghezza, scegli quello più adatto a te e percorrilo fino in fondo per tagliare il traguardo!

La vera festa inizierà alle ore 12,30: sul palco di Piazza Maggiore avverrà la premiazione delle scuole vincitrici del 13° Gran Prix Emil Banca, dei gruppi iscritti a StraBologna che si contraddistingueranno per nome originale e numero di partecipanti e sarà anche premiata la coppia cane-padrone più originale! Subito dopo avrà inizio la baby dance che farà scatenare i più piccoli a ritmo di musica insieme a Strabiglio, la mascotte dell’evento, e all’associazione VIP Clown.