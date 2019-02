Strabologna 2019: il percorso tra le più belle vie del centro

Domenica 26 maggio 2019 torna la StraBologna, una grande festa della città adatta a tutti: runner, podisti, ma anche famiglie, disabili, anziani, carrozzine, bambini, cani al guinzaglio. Quest’anno l’evento avrà una durata di 3 giorni.

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio sarà possibile trovare in Piazza Maggiore gli stand espositivi dei partner. Come da tradizione, sabato 25 maggio diverse associazioni sportive si esibiranno sul Crescentone della Piazza e la domenica, alle ore 10:30, si partirà da via Rizzoli per vivere insieme la 40esima edizione della StraBologna.

Le iscrizioni on-line sono aperte da venerdì 15 febbraio. Il primo aprile 2019, invece, apriranno le iscrizioni negli oltre 50 punti iscrizione distribuiti a Bologna e Provincia.

StraBologna ti porta a scoprire il centro storico di Bologna. I suoi percorsi si districano tra le più belle vie del centro per raccontare la storia di una città che ha molto da insegnare. L’evento è adatto a tutti: runner, podisti, ma anche famiglie, disabili, anziani, carrozzine, bambini, cani al guinzaglio.