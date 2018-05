"StraBologna... da cani!": si corre con gli amici a quattro zampe

È ancora StraBologna... da cani!

Anche in occasione della StraBologna 2018, per il quarto anno consecutivo, Passion for Dogs - Centro Cinofilo ha l’onore di essere partner UISP per la sezione “StraBologna…da cani”: alla manifestazione è infatti possibile partecipare con il proprio amico a quattro zampe, coniugando attività fisica, gioco e divertimento. Si tratta di un’ottima occasione per rinforzare il rapporto cane-conduttore, lavorare sulla corretta condotta del cane nel contesto urbano e trascorrere del tempo di qualità con il nostro fedele compagno.

Ricordiamo che è possibile iscrivere ufficialmente il proprio cane alla manifestazione (info > https://strabologna.it/la-corsa/strabologna-da-cani/), ricevendo un pacco gara ricco di prodotti per la cura dell’animale e accessori offerti da Amici di Casa Coop.

Passion for Dogs presidierà domenica 20 Maggio tre postazioni lungo i percorsi MINI e MEDIO (Piazza San Martino angolo Via Marsala, Piazza Carducci e all’arrivo in Piazza Maggiore) fornendo consigli per la corretta gestione del cane e ristoro per i nostri cuccioli e cuccioloni, con qualche sorpresa per tutti.

Ma la StraBologna da cani anche quest’anno raddoppia: sabato 19 maggio l’Istruttore Cinofilo Umberto Guerini di Passion for Dogs sarà in Piazza Maggiore per tutta la giornata presso lo stand Amici di Casa Coop, a disposizione per consulenze gratuite, dimostrazioni di nosework scent detection e coinvolgimento dei visitatori con cani al seguito in esercizi di mobilità.

Breve profilo del Centro Cinofilo Passion for Dogs

Il centro cinofilo Passion for Dogs è situato all’interno della splendida tenuta Orsi Mangelli a Le Budrie di San Giovanni in Persiceto, a pochi km da Bologna, Modena e Cento di Ferrara. A disposizione degli ospiti ci sono vaste aree recintate che garantiscono la sicurezza del cane durante le attività. Il rispetto del benessere degli animali è il requisito fondamentale del centro cinofilo Passion for Dogs; la serenità del conduttore e del cane è per noi indispensabile per svolgere al meglio il nostro lavoro.

Cosa offriamo:

- Consulenze pre-adozione

- Puppy Class o classi di socializzazione

- Educazione di Base e Avanzata

- Attività a domicilio (Province di Bologna, Modena, Cento)

- Lezioni individuali e di gruppo

- Consulenze per migliorare il rapporto col vostro cane

- Giochi di attivazione mentale

- Discipline cinofile