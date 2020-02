Strade Mascherate 2020

Sabato 22 febbraio si terrà la quinta edizione di Strade Mascherate, Carnevale di Strada a Budrio, a partire dalle 14.30.



I gruppi mascherati con le splendide idee che ogni anno nascono dalla fantasia di genitori ed insegnanti delle scuole materne ed elementari di Budrio e frazioni, si ritroveranno presso il Piazzale della Gioventù alle ore 13.30 con partenza alle 14.30. Al seguito di un trattore musicale, in corteo attraverseranno le vie Giovanni XXIII, Beroaldi, Benni, fino a raggiungere via XX Settembre. Da qui, si divideranno in tre gruppi e arriveranno in Piazza Filopanti percorrendo tre diverse strade del centro storico di Budrio: via Marconi i più piccoli, via Garibaldi e via Cocchi i più grandicelli.



All’arrivo in Piazza Filopanti ci saranno tante sorprese, oltre a due carri fissi dai quali avverrà il gettito di coriandoli, piccoli premi e gadget per tutti i bambini.



Famiglie e bambini potranno entrare nel mondo magico del mago KIRKOS e del suo Circo in valigia: gag comiche, virtuosismi tecnici di giocoleria, equilibrismi e acrobazie, illusionismi e laboratori per bambini. Sempre in Piazza Filopanti, truccabimbi e mercatino dell’artigianato e STAND GASTRONOMICI con crêpes dolci e salate, piadineria e crescentine.



In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 29 febbraio.