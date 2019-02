STRADE MASCHERATE 2019

notizia pubblicata in data : venerdì 01 febbraio 2019

STRADE MASCHERATE 2019



Sabato 2 marzo dalle ore 14.30 in centro storico a Budrio.

Carnevale di strada per bambini.

Sfilate, musica e punti di ristoro.

In caso di maltempo recupero sabato 16 marzo.