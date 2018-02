“Strade Mascherate”: il Carnevale di strada a Budrio

La terza edizione di “Strade Mascherate”, Carnevale di strada a Budrio, si terrà sabato 10 febbraio 2018 (in caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a sabato 17 febbraio 2018) con inizio alle ore 14.30. L’evento principale sarà la sfilata per le vie del centro storico di Budrio dei gruppi mascherati, che potranno scegliere liberamente un tema su cui lavorare per le proprie maschere.

Sarà così possibile, far fare ai bimbi due volte il giro del percorso, in modo che tutti riescano ad ammirare per bene le maschere e le splendide idee che ogni anno nascono dalla fantasia di genitori ed insegnanti, ed anche dei bimbi nel caso dei più grandi. Come sempre non ci saranno carri che sfilano, ma solo i bambini e i loro accompagnatori che saranno, come lo scorso anno, al centro del Carnevale. Gli unici due carri, fissi in piazza Filopanti ed in Piazza Matteotti, saranno quelli de La Ballotta, dai quali avverrà il gettito di coriandoli, piccoli premi e gadgets per tutti i bambini e che, insieme a trampolieri, circensi e musica live, animeranno il Carnevale nella piazza e nelle strade in cui si svolgerà. Anche quest’anno verrà allestito lo STAND GASTRONOMICO gestito dall’Associazione Amici delle Scuole e da Budrio Bier Fest, che sarà posizionato sotto al porticato della Chiesa di San Lorenzo.