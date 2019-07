Strage della Stazione di Bologna: le celebrazioni del 2 agosto 2019

Celebrazioni per l'anniversario della strage del 2 agosto: il programma del 2019 che va dal 30 luglio al 2 agosto.

martedì 30 Luglio

ore 19.30 - Centro sociale e culturale l’Airone – Via Marconi 14 – Castenaso Inaugurazione mostra permanente “Katia Bertasi, la sua storia”. Una storia fotografica

giovedì 1 Agosto

ore 10.00 - Centro Sociale Culturale Villa Torchi – Via Colombarola 40 Commemorazione al cippo che ricorda i bambini vittime della strage del 2 agosto 1980

ore 21.30 - Piazza Renzo Imbeni/Via Aldo Moro 50 – Fiera District spettacolo “Un’altra vita” di e con Matteo Belli, consulenza storica di Cinzia Venturoli. Monologo teatrale frutto delle testimonianze dei sopravvissuti alla strage del 2 agosto 1980.

Venerdì 2 Agosto - giornata in memoria delle vittime di tutte le stragi

ore 6.30 - 8.30 - Parco della Montagnola, Piazza VIII Agosto: arrivo da tutta Italia delle staffette podistiche "Per non dimenticare"

ore 8 - 14 - Stazione Centrale - stand Poste Italiane: vendita oggetti commemorativi e annullo filatelico speciale

ore 8.15 - Sala Rossa - Palazzo d’Accursio - incontro con i familiari delle vittime della strage del 2 agosto

ore 8.30 - Sala Consiglio - Palazzo d'Accursio - incontro fra l'Associazione Familiari Vittime della Strage alla Stazione di Bologna, le autorità ed i rappresentanti delle città, degli enti e delle associazioni aderenti alla manifestazione

ore 9.15 – Piazza Nettuno - concentramento con i Gonfaloni delle città e partenza del corteo lungo via dell'Indipendenza.

ore 10.10 - Piazza Medaglie d'Oro - intervento del Presidente dell'Associazione Familiari Vittime della Strage alla Stazione di Bologna, Paolo Bolognesi. Seguono un minuto di silenzio in memoria delle vittime e l'intervento del Sindaco di Bologna e della Città Metropolitana Virginio Merola

ore 10.50 - Primo Binario - Stazione di Bologna - deposizione di corone al cippo che ricorda il sacrificio del ferroviere Silver Sirotti deceduto nella strage del treno Italicus

ore 11.15 - Piazzale EST - Stazione di Bologna - partenza del treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro, deposizione di corone alle lapidi che ricordano le vittime degli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli- Milano. Interventi del Sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni, di una componente dell'Associazione Familiari Strage Treno 904 Napoli – Milano Loretta Pappagallo e del Consigliere delegato della Città Metropolitana di Bologna Massimo Gnudi

ore 11.15 - Chiesa di San Benedetto – Via dell’Indipendenza 64 - Santa Messa, celebra S. E. Mons. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna

dalle ore 18 - Centro sportivo Pallavicini – via Marco Emilio Lepido 196/3 - campo del Centro Sportivo Italiano CSI - 16a edizione “Lo sport ricorda” triangolare di calcio fra le squadre del Consiglio comunale di Bologna, RFI Bologna, Cotabo

ore 21.15 - Piazza Maggiore - Concorso Internazionale di Composizione 2 agosto – 25° edizione dedicato a partiture per orchestra e musica elettronica Programma: esecuzione dei 3 brani vincitori del Concorso internazionale di Composizione 2 agosto; Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Direttore Yoichi Sugiyama a seguire: Mario Pilati, A sera - poemetto lirico per voci femminili e pianoforte a quattro mani; Ildebrando Pizzetti dalla Messa da Requiem, Agnus Dei e Libera me per coro misto a cappella Coro del Teatro Comunale di Bologna, Direttore Alberto Malazzi

Il concerto sarà trasmesso in diretta da Rai Radio 3 e domenica 11 agosto su RAI 5 alle ore 22.05.

Al termine proiezione del docufilm “Cantiere 2 agosto. Narrazione di una strage” sottotitolato in inglese grazie alla collaborazione dell’Associazione tra i famigliari del 2 agosto con il Vassar College di Poughkeepsie (New York).