La Strategia Energetica Nazionale: impegni e opportunità per i Comuni. E’ l’argomento del convegno che Rete Asset e il Comune di Sasso Marconi organizzano il 7 giugno 2018 presso Sala Giorgi, via del Mercato 13, Sasso Marconi, dalle ore 9:30 alle 13.

Di questo tema parleranno, tra gli altri, il professor Leonardo Setti, docente alla Facoltà di Chimica dell’università di Bologna, il dott. Stefano Mazzetti, responsabile nazionale ambiente del PD e sindaco di Sasso Marconi e la dott.ssa Michela del Piero, presidente del CdA di Banca Cividale.



La Strategia Energetica Nazionale, da poco varata, è un ambizioso piano per condurre l’Italia verso un futuro in cui saranno le energie rinnovabili a fornire la totalità del fabbisogno energetico del Paese. Il percorso che porterà all’abbandono delle energie fossili richiederà uno sforzo congiunto da parte di cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Quest’ultima sarà chiamata a fare da esempio e da traino, ma deve confrontarsi con ostacoli normativi e ristrettezze di bilancio. Qui entrano in gioco le ESCo, società specializzate in servizi energetici, che possono aiutare i Comuni nei progetti di riqualificazione. Le ESCo agiscono sia a livello tecnico, realizzando le opere di efficientamento, sia a livello economico, finanziando le opere stesse. Il convegno Strategia Energetica Nazionale: impegni e opportunità per i Comuni, è l’occasione per fare il punto della situazione con esperti finanziari, rappresentanti di ESCo e i sindaci dei comuni dell’Appennino Emiliano,