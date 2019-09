Bologna Design Festival: "Stratificazioni"

In occasione della quinta edizione di Bologna Design Week, Fondazione Zucchelli è lieta di rinnovare l’ospitalità all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Presso gli spazi espositivi di Case Zucchelli, dal 2016 sede di varie iniziative culturali, musicali e artistiche, saranno esposte le opere da una selezione dei migliori allievi di Triennio e Biennio dei Corsi di Decorazione, Arte e Ambiente e di Decorazione per l'architettura dei Professori Silvano Venturi e Vanna Romualdi: Bingjie An, Antonello Apollonio, Martina Beghelli, Anna Bonacini, Lorenzo Bonilauri, Xi Chen, Hanssen Diaz, Arianna Fiorentino, Xue Jiang, Samira Khajavi, Ghazaleh Kohandel, Debora Ester Lago, Weiguo Lai, Ruobi Li, Baoyi Liu, Ruiqi Ma, Lanxia Mai, Elora Ndini, Ailar Noori, Khorshid Pouyan, Sara Ruggeri, Yaho Chen, Yuxiang Wang, Ning Yu, Luo Zhang, Liyuan Zheng, Yanxi Zhou, Zhi Han Yan.

La mostra è curata dalla Prof.ssa Carmen Lorenzetti, docente presso la stessa Accademia.



Orari apertura Mostra

lunedì 23, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 | 17.00-19.00, martedì 24 | 17.00-20.00, mercoledì 25 | 17.00-22



Vernice | martedì 24 settembre

Ore 18.00

Inaugurazione

Interveranno il presidente Rita Finzi, Carmen Lorenzetti, Vanna Romualdi e Silvano Venturi.

Ore 18.30

Lezione con il Maestro Mario Nanni

"Progettare voce del verbo amare"

Mario Nanni parlerà, attraverso una serie di immagini e filmati, del suo lavoro, della sua esperienza e del percorso intrapreso.