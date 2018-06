Street Food Francese a San Lazzaro di Savena

Street Food Francese - l’unico ed originale in Italia



La cucina rappresenta la principale chiave di lettura di un territorio, con le sue più genuine espressioni legate alla cultura ed alle tradizioni locali. Una di queste, che probabilmente interpreta al meglio identità e tradizioni locali è il cibo di strada il quale, nella più contemporanea definizione di “street food”, sta facendo riscoprire anche il piacere di ritrovarsi per condividere momenti di degustazione ed intrattenimento.

Proposto da un gruppo di operatori francesi che da oltre 12 anni è presente in Italia con iniziative legate alla Francia, “Street Food Francese” rappresenta un importante momento di incontro culturale attraverso i principali piatti regionali: tartiflette, cassoulet, chocroute e tanto altro. Uno spazio è dedicato alla degustazione di vini, salumi e formaggi e, proprio per completare questo panorama tutto francese, si potranno degustare ostriche e champagne.

All’interno della manifestazione sono presenti delle aree di vendita che rappresentano singole regioni, dove sarà possibile trovare sia prodotti alimentari come baguette e formaggi, sia prodotti tipici come saponi od accessori moda.



Street Food Francese” non è solo la vetrina della cucina francese, ma è anche un momento per un conviviale incontro di culture in un’atmosfera tutta francese che lo trasforma in un esclusivo e gustoso angolo di Francia nella tua città.





Street Food Francese

dal 15 al 17 giugno 2018

San Lazzaro di Savena - Piazza Bracci