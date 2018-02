Prima lezione gratuita: corso di strumento musicale ed educazione all'ascolto

Partono i Corsi di Strumento musicale ed Educazione all'ascolto per tutte le età!

Una metodologia didattica innovativa e in continua evoluzione grazie alla ricerca universitaria, che da 15 anni ha avuto successo con i piccoli allievi delle scuole primarie di Bologna e che oggi viene offerta anche ai più grandi, senza limiti di età secondo il principio del "lifelong learning". I nostri Corsi perseguono assieme alla conoscenza dello strumento musicale, lo sviluppo di abilità cognitive e culturali, critico-estetiche, linguistico-comunicative, emotivo-affettive, tecnico-corporee, relazionali-sociali e identitarie, mirando all'affinamento degli stili di pensiero.

Non sono richiesti prerequisiti e la prima lezione è gratuita.

Per informazioni scrivici su messenger, o contattaci ai numeri 3482497168, 3927809101.