Sulle orme della natività: concerto per Bologna e la Terra Santa

Sulle Orme della Natività: Concerto di Natale per Bologna e la Terra Santa

Ingresso gratuito



YOUNG MUSICIAN EUROPEAN ORCHESTRA

Direttore: Paolo Olmi

CORO FILARMONICO LE VOCI LIRICHE DI MISANO ADRIATICO

Direttore: Silvia Vico

CORO ILDEBRANDO PIZZETTI DELL'UNIVERSITA' DI PARMA

Direttore: Ilaria Poldi



Trombe soliste: Giorgio Baccifava e Pietro Sciutto

Soprano: Marija Kuhar-Sosa

Mezzosoprano: Diletta Rizzo Marin



Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concerto per due Trombe e Orchestra in Do Maggiore, RV537

Allegro

Largo

Allegro



Antonio Vivaldi (1678-1741)

Gloria per Soli, Coro e Orchestra in Re Maggiore, RV589

Gloria in excelsis Deo, allegro (Coro)

Et in terra pax hominibus, andante (Coro)

Laudamus te, allegro (Soprani I e II)

Gratias agimus tibi, adagio (Coro)

Propter magnam gloriam, allegro (Coro)

Domine Deus, largo (Soprano)

Domine Fili Unigenite, allegro (Coro)

Domine Deus, Agnus Dei, adagio (Contralto e Coro)

Qui tollis peccata mundi, adagio (Coro)

Qui sedes ad dexteram Patris, allegro (Contralto)