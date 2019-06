Al via la quarta edizione del Bologna Summer Organ Festival 2019

Venerdì 5 luglio alle 21.15 prenderà il via la quarta edizione del Bologna Summer Organ Festival 2018, organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2, sullo stupendo organo Franz Zanin (1972).



Ad aprire la rassegna sarà il Duo “Ad Libitum” formato da Elena Saccomandi alla viola e Walter Gatti all’organo, che proporranno musiche di autori del ‘600-‘700 per organo solo, viola sola, viola e organo.

I concerti proseguiranno venerdì 19 luglio con l’organista Stefano Pellini e venerdì 2 agosto con l’organista Elmo Cosentini.



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna, che ha pure concesso l’uso del city brand “è Bologna”. Esso può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori, NaturaSì, Pasticceria Massarenti, Laboratorio Analisi S. Antonio, Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana, Sebastiano Riguzzi-Agenzia Zurich, Farmacia Centrale di S. Giovanni in Persiceto, Wall Street English Bologna, Famiglia Sgarbi, Famiglia Minervini.

