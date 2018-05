"Sunrisebike Ride": la pedalata che parte all'alba!

SUNRISEBIKE RIDE è una pedalata non competitiva con partenza all’alba lungo un facile percorso della durata di circa un’ora, che valorizzerà la bellezza della città, transitando davanti alla maggior parte dei luoghi di interesse storico e culturale, ad un orario magico, per poterne cogliere ogni sfumatura. Un evento per tutte le generazioni, per i genitori che accompagnano i figli, per i bambini che coinvolgono gli adulti.

"Se vi piace l’energia che nasce dalla condivisione, se amate il sole in faccia e il vento tra i capelli, se cercate la magia trasmessa da qualcosa di insolito e credete che pedalare sia un bel modo per mettere in moto il buon umore, allora con SUNRISEBIKE RIDE sarete nel posto giusto!”

Chi si iscrive a SUNRISEBIKE RIDE crede fortemente che uno degli attimi più belli per riscoprire la propria città sia la mattina presto, in sella alla bici, liberi dai filtri imposti dalla frenetica quotidianità, per rimpossessarsi dei suoi colori ed apprezzare la sua storia.

L’importante novità del 2018 è la conferma della partnership organizzativa stretta da Sunrisebike Ride con CBM ITALIA ONLUS. Infatti una parte dell’iscrizione di ogni singolo partecipante, verrà devoluta da Sunrisebike Ride a CBM ITALIA ONLUS, per contribuire a sostenere i progetti di cura e prevenzione della cecità nei Paesi del sud del mondo.

Ma le novità non si esauriscono qui: il 20 maggio sempre a Bologna, in anteprima assoluta, per chi ha voglia di spingersi fuori porta, per chi ha voglia di immergersi nel verde e nei sentieri che caratterizzano anch’essi la città, arriva una nuova versione di Sunrisebike Ride, quella GRAVEL: sempre all’alba, lungo percorsi un po’ più tecnici (non per forza asfaltati) e dalla più lunga distanza chilometrica da percorrere.

Sul sito ufficiale www.sunrisebikeride.it sono aperte le iscrizioni alle singole tappe, ecco date e città previste dal tour 2018: BOLOGNA – 27 maggio 2018 MILANO – 10 giugno 2018 TORINO – 16 settembre 2018