"Sunrisebikeride": pedalata all'alba alla scoperta della città

Torna per la 5° edizione la Sunrisebikeride: una pedalata all'alba alla scoperta della nostra città!

Un momento di condivisione davvero unico con il mezzo più bello del mondo: la bicicletta. Qualsiasi tipo di bicicletta e per qualsiasi tipo di ciclisti.

L'importante sarà pedalare insieme sorridendo.



Anche quest'anno partiremo e arriveremo dai Giardini Margherita alla scoperta di una città deserta alle prime luci dell'alba tutti insieme con la t.shirt e i gadget del "pacco gara" 2018 per poi gustarsi la colazione insieme con snack e succo di frutta biologico offerti da Alce Nero! Vi aspettiamo.

Gallery