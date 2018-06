Sunset Jazz

XIX edizione: dal 16 giugno al 7 luglio 2018, Zola Predosa (BO)

Zola Jazz&Wine, l’ormai tradizionale rassegna estiva promossa dal Comune di Zola Predosa e organizzata da ComunicaMente, che da 19 anni coniuga il buon vino, il territorio e il grande jazz, quest’anno torna andando a visitare quasi tutte le cantine del territorio di Zola.

Per quattro weekend, dal 16 giugno al 7 luglio, la rassegna offrirà ancora una volta un’esperienza magica e indimenticabile sulle colline del Pignoletto, direttamente tra i filari delle vigne, sotto la luce calda del tramonto. Ben cinque appuntamenti, di cui quattro pic-nic e una serata danzante, da sentire con il corpo e con la mente, che coinvolgeranno i cinque sensi di adulti e bambini.

I pic-nic in vigna si svolgeranno in una cornice unica, con quattro concerti, eseguiti da artisti di fama internazionale, come Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini, tanto per citarne alcuni, o David Hazeltine che, dopo aver suonato nei principali club jazz e festival del mondo, giunge a Zola solo per noi.

Grande novità di quest’anno la serata danzante, in cui all’ascolto del jazz si vuole aggiungere un altro aspetto di questa musica meravigliosa, il ballo swing. Per l’occasione, nell’aia della cantina Gaggioli, si allestirà una pista da ballo e, in collaborazione con la scuola Swing for Fun, ci si potrà scatenare come avveniva ad Harlem negli anni 20.

In questa edizione, tutta dedicata al contatto con la natura e al benessere di spirito e corpo, si è pensato anche ai più piccoli. Verranno, infatti, proposti, durante i pic-nic in vigna, quattro laboratori: due attività che accompagneranno i bambini alla scoperta della natura e due attività dedicate alla musica, i principali temi della rassegna Zola Jazz& Wine 2018.

Programma della rassegna:

Sabato 16 giugno – Azienda Manaresi (Via Antonio Bertoloni, 14, Zola Predosa (BO)

A partire dalle ore 18.00 Laboratorio didattico “Alla scoperta della Natura e dei segreti della Fotosintesi” condotto da Maria Giulia Andretta (per bambini dai 6 ai 10 anni). 5€ a bambino (si consiglia prenotazione). I più avventurosi potranno fare una passeggiata di 10 min circa dalla cantina fino al luogo dove si svolgerà il concerto e godere appieno del panorama delle colline del Pignoletto.

Ore 19.00 Accordi Disaccordi

Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi, chitarre

Elia Lasorsa, contrabbasso

Ingresso concerto a offerta libera, degustazioni a pagamento.

Per i cestini pic-nic prenotazione obbligatoria (cestino adulti 15€, cestino bambini 9€). In collaborazione con “Pand’oro - Scuola di Pane” di Savigno.

Sabato 23 giugno – Azienda Lodi Corazza (Via Risorgimento, 223, Ponte Ronca Zola Predosa (BO))

A partire dalle ore 18.00 Laboratori didattico “Giocando con la Musica” condotto da Gaetano Caggiano (per bambini 6-10 anni), 5€ a bambino (si consiglia prenotazione)

Ore 19.00 Duo Zanchini e Mirabassi

Simone Zanchini fisarmonica

Gabriele Mirabassi clarinetto

Ingresso concerto a offerta libera, degustazioni a pagamento.

Per i cestini pic-nic prenotazione obbligatoria (cestino adulti 15€, cestino bambini 9€). In collaborazione con ZOO.

Venerdì 29 giugno Azienda Gaggioli Vini (Via Francesco Raibolini il Francia, 55, Zola Predosa (BO))

A partire dalle ore 19.00 serata danzante con gli Hot Club Bologna e la collaborazione della scuola di ballo Swing for Fun

Mariangela Cofone voce

Giacomo Desideri sax e voce

Simone Mercuri chitarra solista

Antonio Balsamo chitarra ritmica

Gabriele Noldoni contrabbasso

Daniele Ligorio batteria

Ingresso concerto a offerta libera, degustazioni a pagamento.

Proposta gastronomica di “Pand’oro - Scuola di Pane” di Savigno e per chi volesse è possibile prenotare una cena direttamente presso il ristorante dell’Azienda Gaggioli Borgo delle Vigne.

Sabato 30 giugno – Azienda Vitivinicola Maria Bortolotti (Via San Martino, 1, Zola Predosa (BO))

A partire dalle ore 18.00 Laboratorio didattico “Ninfe, Fauni e altre storie” condotto da Francesca Maraventano (per bambini dai 3 ai 6 anni) 5€ a bambino (si consiglia prenotazione).

Ore 19.00 David Hazeltine piano solo

David Hazeltine pianoforte

Ingresso concerto a offerta libera, degustazioni a pagamento.

Per i cestini pic-nic prenotazione obbligatoria (cestino adulti 15€, cestino bambini 9€). In collaborazione con Azienda Vitivinicola Maria Bortolotti.

Sabato 7 luglio – Vigneto delle Terre Rosse Vallania (via Predosa, 83 – Zola Predosa (BO))

A partire dalle ore 18.00 Laboratori didattico “Giocare con La Musica” condotto da Gaetano Caggiano (per bambini dai 3 ai 6 anni), 5€ a bambino (si consiglia prenotazione).

Ore 19.00 Carlo Atti trio

Carlo Atti sax tenore

Stefano Dallaporta contrabbasso

Andrea Grillini batteria

Ingresso concerto a offerta libera, degustazioni a pagamento.

Per i cestini pic-nic prenotazione obbligatoria (cestino adulti 15€, cestino bambini 9€). In collaborazione con ZOO.

Informazioni e prenotazioni:

ComunicaMente 051.6449699 e zolajazzwine@comunicamente.it

IAT Colli Bolognesi 051.9923221 e info@iatcollibolognesi.it

www.zolajazzwine.it | www.facebook.com/zolajazzwine