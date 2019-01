Super azz! Drag queen & cabaret show

Iniziare l’anno con un super show? Tutto il gruppo, delle QUEEN SISTERS, al completo per un Super’AZZ, mai visto!

10 Drag Queen, tanti favolosi ospiti ed un ecclettico presentatore.

Venerdì 11 Gennaio a Bologna



Con Simona Sventura, Matteo Divine Miglio, Luciana Colpizzetto, Kaya Mignonne, Diana Bludura, Ape Regina, Aysha, Drag Rovina, Miss Pingy e Panda Osiris.



Presso sala CANDILEJAS in via G.Bentini 20 a BOLOGNA.



Inizio dalle ore 21:00

#PRENOTAZIONI AL TEL

CENA e TAVOLO RISERVATO : 20 EURO

oppure

POSTO A SEDERE + DRINK : 12 EURO

338 1459580





