La Superbike fa tappa all'outlet di Castel Guelfo

World SBK Warm Up Tour arriva all’outlet dall’8 al 10 maggio per scaldare i motori in vista del weekend di gare all’Autodromo di Imola



Tre giorni di emozioni, giochi e divertimento… a tutto gas attendono i visitatori di Castel Guelfo The Style Outlets. Da martedì 8 a giovedì 10 maggio, nel pomeriggio, il centro ospiterà World SBK Warm Up Tour: un’iniziativa che permetterà a tutti gli appassionati delle due ruote (e non solo) di vivere l’atmosfera unica del campionato mondiale MOTUL FIM Superbike, che dall’11 al 13 maggio sarà di scena al vicino Autodromo di Imola.



Presso il centro arriverà il truck di World SBK Warm Up Tour, allestito con attività dedicate a tutta la famiglia – tra cui una mini-pista per bambini per provare le emozioni della gara e giochi per tutte le età, che permetteranno ai partecipanti di aggiudicarsi premi speciali e gadget WorldSBK. Il truck sarà posizionato nei pressi dell’entrata centrale dell’outlet.



Tutti pronti per scaldare i motori!