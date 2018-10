Surprise! Ogni sera uno spettacolo diverso

SURPRISE!

Rassegna di Teatro di Improvvisazione. Ogni sera uno spettacolo diverso e non solo perchè improvvisato !



Alla rassegna parteciperanno gli allievi della S.N.I.T e i 5DItaNellaPresa.



Maestro, Improshow, Improspritz, Jazz Imprò, ma anche Sedie, Suspects,La Boutade. Chi è di scena quella sera lo scoprirete partecipando.



Gli spettacoli sono a ingresso libero. Inizio ore 21.30



Dove: Zoè Teatri, Sala Teatro Lame Borgatti, via Marco Polo 51, Bologna



Save the date!

Le date del 2018 :

sabato 27 ottobre

giovedì 1 novembre

sabato 24 novembre

giovedì 13 dicembre



le date del 2019

sabato 26 gennaio

sabato 23 febbraio

sabato 23 marzo

sabato 13 aprile