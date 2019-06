Zoè Teatri presenta un inedito "invito in scena con delitto".



SUSPECTS : Indagine su un delitto all'improvviso,



Con i 5ditanellapresa. Regia Busi & Gianni

Due detectives indagano su un delitto efferato, che mette in luce i segreti di vedove inconsolabili, amici affranti e soci irreprensibili. Ognuno dei SUSPECTS ha un movente plausibile ma solo uno è il colpevole.

Grazie agli input dati dal pubblico, i 5Dita Nella Presa, in un serrato succedersi di scene, ricostruiranno quelle dannate ultime ore, fino alla risoluzione del caso, affidata ad uno spettatore, nominato investigatore sul campo!



Un vero e proprio giallo teatrale interattivo, quindi ma con un dettaglio determinante : TUTTO È IMPROVVISATO!



ingresso libero e uscita a cappello

prenotazioni : zoeteatri@gmail.com - 3311228889