“Svegliare principesse, mangiare bambini” conferenza e lettura

Inquietante. Intrigante. Inconfessabile. Inclemente. Incantato!

Per la stagione TABÙ Giancarlo Sissa con Alessandra Gabriela Baldoni ci parleranno delle fiabe, ma nelle versioni che nessuno ci ha mai fatto leggere.

Alcuni esempi?

"Ma il re aveva una figlia, che era bella proprio come la madre morta e aveva i capelli d'oro come i suoi. Era ormai grande e un giorno il re la guardò e la vide così simile alla morta che se ne innamorò pazzamente. Disse allora ai suoi consiglieri: Voglio sposare mia figlia." (Fratelli Grimm)

---

“I soldati tornarono a Palazzo e la Regina li aspettava sulla scala. Prese il bambino e lo portò al cuoco: - Questo, - gli disse, - devi cuocerlo arrosto per il Re (…) E sua madre porgendogli il piatto gli disse: - Mangia, caro, che mangi del tuo!”

(Italo Calvino, in Fiabe italiane, 1956)

---

Si consigliano la prenotazione e abiti comodi:

segreteria@lacomunicazionediffusa.it

Biglietti: intero 10€ - ridotto 8€ (soci AICS)