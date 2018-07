Swing in pool bio special edition

Come ogni anno, in occasione di Sana - la fiera del biologico - all’interno del programma di SANA City con Eco Bio Confesercenti, il Relais Bellaria Hotel & Ristorante Corbezzoli dedicano una serata alla cucina #biologica!



- cena gourmet a bordo piscina

- 4 cooking corners

- live jazz music



Sulle note di un elegante sottofondo jazz suonato dal vivo,

in un'atmosfera suggestiva a bordo piscina, lasciati tentare da una selezione di antipasti, primi, secondi, contorni e dessert

preparati al momento davanti ai tuoi occhi, rigorosamente 100% BIO...



Live music powered by Friday Night Blues Bologna



Info e Prenotazioni 051 453103