Tagliatelle in fiera al Parco di Cadriano

"Tagliatelle in Fiera" - 22 e 23 settembre 2018 nel Parco del Centro civico di Cadriano (Granarolo dell'Emilia - BO)

Organizzazione: Campus Adriani (libera associazione) con il patrocinio del comune di Granarolo Emilia.

Sabato 22 apertura dello stand gastronomico alle ore 19 con tagliatelle verdi al ragù, al limone, alla romagnola e altre specialità preparate artigianalmente dallo staff di Campus Adriani. Alle ore 21 musica con "Red Cherry": Classical jazz, Latin jazz, Swing, New romantic, Bossa nova, Country, Samba, Blues.

Domenica 23 giornata interamente dedicata alla Fiera: dalle ore 9 animazione nel parco con bancarelle di manufatti artigianali, il mercato fuori porta, associazioni del territorio, mostra fotografica “Cadriano com’era”.

Lo stand gastronomico è aperto per pranzo dalle 12 e per cena dalle 19