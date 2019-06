Takkiduda (experimental improvisation from Tokyo, Japan)

Il 13 luglio ospiteremo il progetto musicale Takkiduda, duo composto dai performer giapponesi Quruku e Ico!

Energia cosmica, comunione con la natura, armonia, improvvisazione assoluta, primitivismo, animali guida e libertà. Un'esperienza spaziale che ci accompagna verso una nuova consapevolezza dello spazio che ci circonda e di cui facciamo anche noi parte. (Evento riservato soci AICS 2018/19)



Biglietti disponibili qui

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-takkiduda-improvvisazione-cosmica-da-tokyo-giappone-64354560222

con un contributo di 5 € + d.p. ( + tessera AICS per chi ancora non l'avesse )



Prenotazione caldamente consigliata. Posti limitati.



Il concerto si terrà all'interno della Mostra personale "My Dark Hunger" di Jonathan Canady