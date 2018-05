Informagiovani: "Talenti in gioco, curriculum e lavoro: strumenti e consigli"

Come rendere il tuo curriculum vitae interessante ed efficace? Quali sono le modalità per una ricerca attiva del lavoro? Come ci si prepara e si affronta un colloquio?



Se ne parlerà martedì 15 maggio 2018 dalle 16:30 alle 18:30 all'Informagiovani in Palazzo d'Accursio con Salvatore Niosi, HR e ideatore del Job Cafè insieme all'associazione SALTinBANCO.





ISCRIZIONI:

L'ingresso è gratuito. Per partecipare iscriversi inviando una mail a informagiovani@comune.bologna.it





SALTinBANCO nasce dalla passione di un gruppo di giovani attori e docenti formatisi in ambito teatrale e letterario, l'Associazione culturale SALTinBANCO muove i suoi primi passi proponendo eventi, laboratori e percorsi rivolti a partecipanti di tutte le età per sensibilizzarli su tematiche socio educative e di attualità, per confrontarsi partendo dalle proprie conoscenze, con l'obbiettivo di produrre Arte Educativa.





"Talenti in Gioco" è un ciclo di incontri e laboratori organizzato dall'#InformagiovaniMultitasking del Comune di Bologna Iperbole Rete Civica in co-progettazione con Scambieuropei e SALTinBANCO associazioni di promozione sociale e culturale. L'obiettivo è favorire lo sviluppo di idee, l'apprendimento di strumenti e conoscenze per migliorare le proprie competenze e attitudini a livello personale e professionale, con lo scopo di promuovere l'accesso alle future attività lavorative, l'uso consapevole degli strumenti digitali e la partecipazione attiva alle politiche pubbliche e alle opportunità della città.