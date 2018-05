Informagiovani: lavoro creativo e freelance per i giovani: quali opportunità?

Quali sono gli strumenti della sharing economy che possono rispondere ai bisogni di lavoratori dello spettacolo, artisti visivi, consulenti, professionisti, associazioni culturali e imprese?

In che modo è possibile tutelare le proprie opere creative attraverso il diritto d’autore?



Sei un giovane creativo e vorresti lavorare all’estero ma non sai come gestire la tua posizione fiscale?

Stai ancora studiando ma vorresti iniziare a lavorare nel settore delle Industrie Culturali e Creative ma non te la senti di aprire una partita iva?

C'è un modo per difendervi dalle insidie dei pagamenti in ritardo e da quei passaggi amministrativi che disturbano la vostra creatività.



Ne parliamo lunedì 4 giugno 2018 dalle 16:30 alle 19:00 con Chiara Faini, Responsabile Comunicazione di SMartIt - Società Mutualistica per Artisti.



ISCRIZIONI:

SMartIt - Società Mutualistica per Artisti è una cooperativa europea che tutela e facilita il lavoro a 90.000 soci in 9 paesi. Diventando socio si avrà la stessa autonomia di un freelance, assunzione e garanzia di pagamento il 10 del mese. Gli artisti e i freelance ricevono il loro compenso netto, non perdono più tempo con gli aspetti amministrativi della loro attività, sono sicuri di essere sempre pagati a tempo e sono riconosciuti come professionisti della creatività che offrono serietà ed efficienza, in una reciprocità di diritti e doveri.



"Talenti in Gioco" è un ciclo di incontri e laboratori organizzato dall'#InformagiovaniMultitasking del Comune di Bologna Iperbole Rete Civica in co-progettazione con Scambieuropei,SALTinBANCO, AEGEE Bologna e Acli Provinciali Di Bologna, associazioni di promozione sociale e culturale.



L'obiettivo è favorire lo sviluppo di idee, l'apprendimento di strumenti e conoscenze per migliorare le proprie competenze e attitudini a livello personale e professionale, con lo scopo di promuovere l'accesso alle future attività lavorative, l'uso consapevole degli strumenti digitali e la partecipazione attiva alle politiche pubbliche e alle opportunità della città.