TALK_INCONTRARE IL NON UMANO

• Conversazioni con scienziati per non scienziati•

Da ascoltare sull'erba del bellissimo Parco del Paleotto, mentre si guarda il cielo.



Vi aspettano:

"Voci della Natura" con Gianumberto Accinelli (entomologo e scrittore) 24 giugno ore 18.30

"Metafisica delle radici" con Gloria Marzocchi (biologa) 1 luglio ore 18.30

"Guardando lontano: il lavoro dell’astrofisico" con Marco Mignoli (Istituto Nazionale di Astrofisica con sede locale presso Osservatorio di Astrofisica e scienza dello spazio di Bologna) 8 luglio ore 18.30

"La biologia della bellezza" con Bruna Tadolini (biologa) 15 luglio ore 18.30

Per info: 370 3664343 | promozione@ekodanza.it | www.ekodanza.it | www.danzabologna.org