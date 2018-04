Tango, teatro e alta moda per un progetto pro Uganda

Venerdì 11 maggio 2018 a Villa Meraville una serata di beneficenza con contributo minimo di 30 euro.



PERCHE' PARTECIPARE

Tre anni fa Atlas Solidarity ha ospitato a Bologna 2 giovani insegnanti di Rena Uganda, Elizeus e Nicholas, affinchè imparassero ad insegnare meccanica. Il tutto con la collaborazione del Cefal, ente di formazione professionale.

Oggi, con l’aiuto di Stafer SpA e SIT soc. Italiana tecnospazxole sono state raccolte, una serie di macchine utensili funzionali all’insegnamento della meccanica per attrezzare l’aula-laboratorio alla St. Theresa Vocational School, a Mahyoro in Uganda.

La raccolta fondi è stata attivata per raccogliere le risorse necessarie alla spedizione di queste macchine in Uganda, per metterle a disposizione dei due insegnanti che sono stati formati in Italia, affinchè possano trasmettere il loro know how agli studenti della St. Theresa Vocational School.



GLI ARTISTI DELLA SERATA



A PASSO DI TANGO

Gli allievi della Scuola Asd Puro Tango di Bologna dal 2007 divulgano il tango argentino grazie alla passione dei direttori artistici Veronica Lorenzoni e Andrea Gasperini. Durante la serata gli allievi Francesca Danielli e Valerio Benati, Valentino Sarti e Ombretta Carletti, Laura Bottelli e Ivan Bottoni si esibiranno a passo di tango volteggeranno negli abbracci scatenando tutta la sensualità di questo magico ballo. http://www.scuolapurotango.it



FASHION SHOW

Romantic dream e Linee bianche i titoli delle sfilate dei due stilisti. In passerella abiti romantici ed impalpabili: un'ode alla femminilità, in un raffinato Fashion Show. Verranno presentate le collezioni di Lizzeth Silvia Figus e Dino Dzinovic, due giovani stilisti, pieni di talento e di idee, formati all'Accademia di Belle Arti di Bologna, che hanno già calcato passerelle internazionali.



IL TEATRO

Lorenzo e Giordano degli Attori per caso, compagnia amatoriale che calcano le scene da più di vent’anni portando musical di opere rivisitate in chiave esilarante, come Romeo e Giulietta, Aladino e la sua lampada, etc. Durante la serata si esibiranno in una rivisitazione di uno sketch di Lillo e Greg.

Per informazioni telefonare al numero 347.45.81.906