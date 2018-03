Taoismo: Meditazione Tao Workshop teorico-pratico

Questo workshop teorico-pratico ci trasporta verso le leggendarie terre della Cina millenaria, per scoprire la profondità della sua saggezza e poter vivere i suoi insegnamenti in maniera pratica e reale. Il percorso si sviluppa attraverso una metodologia teorico-pratica strutturata in sette conferenze e tre serate di Meditazione. Negli ultimi tre incontri dedicati alla meditazione, si entra nella parte più pratica del workshop, applicando le tecniche apprese per conquistare un maggiore equilibrio attraverso un rincontro con se stessi.

Temi trattati:

Mercoledì 4 aprile - ore 21

IL PAESE DEI FIGLI DEL CIELO. MITO E TRADIZIONE DELLA CULTURA CINESE

La Cina Antica era una terra mistica di filosofia e saggezza. Miti, dei e simboli ancestrali ci conducono alla riscoperta degli imperatori celestiali, del drago e della fenice.

Mercoledì 11 aprile - ore 21

IL TAO, LO YIN-YANG E LA POTENTE ENERGIA CHI

Yin e Yang sono le due forze basilari del mondo che unite mostrano l'equilibrio di tutto quanto esiste. Il Chi, l’energia primordiale della vita, è presente nell'Universo intero. È la stessa forza vitale che circola nei canali energetici della Terra e dell’uomo.

Mercoledì 18 aprile - ore 21

LA PRATICA DELLA SAGGEZZA TAOISTA-CONFUCIANISTA

Armonia, benevolenza, flessibilità, stabilità e perdono sono valori fondamentali per il raggiungimento dell’equilibrio psico-fisico.

Mercoledì 2 maggio - ore 21

LAO-TSE E GLI INSEGNAMENTI DEI TAO-TE CHING

Lao Tse, pensatore cinese, ci ha lasciato una profonda conoscenza per superare i limiti imposti dalla mente, seguendo la via della centralità.

Mercoledì 9 maggio - ore 21

IL TAO-CAMMINO, PONTE DALLA TERRA AL CIELO

Il Tao è l’origine del cielo e della terra, è ciò che regola e unisce Yin e Yang. Dice Lao-Tse: ‘Non esiste il cammino verso la felicità, la felicità è il Cammino.’

Mercoledì 16 maggio - ore 21

I TRE TESORI DEL TAOISMO E LA MEDITAZIONE

I tre tesori dell’essere umano sono il Ching (essenza), il Chi (vitalità) e il Cheng (spirito). Utilizzando tecniche come la Meditazione e la riflessione serena, conosceremo noi stessi, la nostra forma di pensare e sentire per ritrovare il sentimento autentico del nostro cuore.

Mercoledì 23 maggio - ore 21

IL TAO-CAMMINO, LA VIA DIRETTA ALLA FELICITÀ

La meditazione è uno strumento per scoprire la nostra realità psicologica, superare il dualismo della mente ed i conflitti emozionali, creando l’equilibrio e la stabilità necessaria che ci aprono le porte al Tao-Cammino.

PRATICHE DI MEDITAZIONE

Mercoledì 30 maggio - ore 21

Mercoledì 6 giugno - ore 21

Mercoledì 13 giugno - ore 21

L’iniziativa è organizzata dal CEA di Bologna

Ingresso Gratuito. Posti Limitati.

Prenotazione obbligatoria: info.conferenze@gmail.com