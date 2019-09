Taranta Night: la serata per gli amanti della pizzica!

Per chi ha ancora voglia di ballare e di fare festa e di godersi l'estate fino all'ultimo giorno, arriva a Bologna la serata per gli amanti della pizzica!! Ritorna la Taranta Night con una delle band più apprezzate del Salento, Tamburellisti di Torrepaduli! L’appuntamento è per Venerdì 13 Settembre sul palco centrale della FestUnità Bologna al Parco Nord!

I Tamburellisti di Torrepaduli sono tra i più amati ed apprezzati musicisti della tradizione pugliese. A partire dal 1990, tramite le ricerche originali del noto etnomusicologo Pierpaolo De Giorgi, hanno rivalutato per primi la pizzica, cioè la musica della taranta, che da secoli la tradizione popolare del Salento utilizza come terapia. Hanno inciso numerosi album che hanno incontrato grande favore nel pubblico e segnato una decisa svolta nella musica popolare pugliese e italiana, tra i quali lo storico Fantastica pizzica del 1991, Pizzica e trance del 1995, Pizzica e rinascita venduto in più di ventimila copie nel 2000, Pizzica grica molto noto in Grecia, Il tempo della taranta: pizzica d’autore, Taranta taranta, La via della Taranta, che contiene anche una pizzica in inglese, e il recente La Grande Pizzica del 2017.



Concerto ore 21.30

Ingresso gratuito