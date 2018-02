"Tattoo Expo": Bologna capitale del tatuaggio

Da venerdì 6 a domenica 8 aprile torna all'Unipol Arena di Bologna la 10a edizione della convention internazionale di tatuaggio. Ospiti d'eccezione le leggende del tattoo Filip Leu, Luke Atkinson e Tin-Tin.

Oltre 300 tatuatori provenienti da ogni parte del mondo, contest di varie categorie, tra cui per la prima volta la “best old tattoo”, che premierà il miglior tatuaggio antecedente al 2000.

Giuria leggendaria con Filip Leu, specializzato in tatuaggio giapponese e diventato un maestro della materia iniziando a tatuate all'età di 11 anni; Luke Atkinson, uno dei più influenti tatuatori al mondo grazie nella tecnica “Neo-Japanese”; e l'artista Tin-Tin, un altro grande del tattoo e fondatore della più importante convention francese “Mondial du Tatouage”.

E poi tantissimi stand di oltre 300 artiste e artisti tatuatori, performance e concerti, workshop con artisti tatuatori.