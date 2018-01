Tazebao live al Bravo cafè

Domenica 21 Gennaio, dalle ore 21:00 i Tazebao, il gruppo composto da Gigi Cavalli Cocchi (ex C.S.I., Ligabue), Gianni Venturi (Altare Thotemico,Vuoto Pneumatico, Lucien Morreau&Gianni Venturi - Moloch), Valerio Venturi ( Altare Thotemico), Luigi Cassarini e Nick Soric, presenteranno il loro nuovo album " Opium populi”, al Bravo Cafè di Bologna.



I Tazebao sono un progetto culturalmente ambizioso ma estremamente affascinante. Sono un libero collettivo creativo in equilibrio tra musica, idealismo e arte visiva.

“Opium Populi” è un manifesto contro ogni fondamentalismo religioso ed estremismo ideologico, che parla della forza distruttiva usata contro chi non è allineato, oppure è d'intralcio al disegno di qualche potere forte.

Lo fa per mezzo di uno "strumento" apparentemente anacronistico e con una vicenda lontana nel tempo: L’eresia Catara, e la nascita dell’inquisizione.

Facile pensare alla frase di Marx: “ La religione è l’oppio dei popoli!” Come affermare il contrario in questo momento storico ?

La band è attualmente in tour e vanta alla batteria Gigi Cavalli Cocchi, ex C.S.I. e alla voce Valerio Venturi ( Altare Thotemico, Moloch).



Dicono di loro :

Sound36 : “Piano piano il puzzle che costituirà la mia classifica dei milgiori dischi dell’anno va componendosi ed oggi si arricchisce di un altro titolo : Opium Populi dei Tazebao”

Tuttorock: “Non si può non riconoscere un grande lavoro e una competenza che è riuscita nel mix di tutti questi stili che rendono i pezzi armonici, scorrevoli ed in continuo crescendo.”