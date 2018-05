Bere un tè circondati dalle farfalle più belle del mondo

Centinaia di bellissime farfalle tropicali nella magnifica Serra Agrumeto, trasformata per l’occasione in un vero Eden arrivano a Bologna per allietare i visitatori del Fico Eataly World. Un Tè con le Farfalle è un evento che ha affascinato il pubblico di grandi città con la sua magica formula: poter assistere all’intero ciclo biologico di magnifiche e coloratissime creature che giungono da tutto il mondo per volare libere intorno ai visitatori.

Ricreando un “giardino impossibile” di 300mq all’interno dello splendido parco agroalimentare di FICO EATALY WORLD, Un Tè con le Farfalle costituisce un percorso naturalistico disegnato e realizzato in un contesto naturale senza precedenti, la Serra Agrumeto, una location che permette di immergersi in un contesto di pura atmosfera agricola italiana.

Tra piante e fiori di rara bellezza il pubblico potrà vedere da vicino e scoprire tutti i segreti dell’incantevole mondo delle farfalle che con la metamorfosi del bruco, sono uno degli esempi più mirabili di quando la natura sia prodigiosa. Un tè di ottima qualità verrà offerto come benvenuto.

La visita costituisce una sosta utile anche a comprendere l’importanza del mantenimento del pianeta e degli ecosistemi attraverso produzioni di alta sostenibilità; il messaggio è ancora più diretto e chiaro se si pensa che le farfalle costituiscono uno degli indici più sensibili della salute dell’ambiente e della sostenibilità.

Un Tè con le Farfalle è l’esperienza vera di una favola indimenticabile. La cura scientifica è affidata all’entomologo Prof. Enzo Moretto, direttore del Museo Esapolis di Padova e collaboratore del programma Rai Geo & Geo, tra i massimi esperti internazionali di farfalle.

Il biglietto di ingresso comprende la visita all’Eden delle Farfalle, un tè, le spiegazioni dei biologi sulla vita delle farfalle, la visita alla nursery dove le crisalidi si trasformano in farfalle, la visita e la spiegazione dei terrari contenenti insetti particolari.

GRUPPI E SCUOLE (15 persone o più)

Per i gruppi la prenotazione è obbligatoria, i prezzi non includono la prevendita

4,00 euro a persona

Tel. 892 234 – gruppi@vivaticket.com

rinfreschi, aperitivi, happy hour e tutte quelle attività che intendano circondarsi del meraviglioso Eden delle farfalle

nella Serra Agrumeto.

Sarà inoltre possibile richiedere, per i gruppi, la possibilità di effettuare visite guidate condotte da esperti biologi.

Per informazioni consultare il sito te-conlefarfalle.it