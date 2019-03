In Tè - Bologna Tè Festival: Palazzo Pallavicini diventa la sala da tè italiana

A Bologna il Tea Party più lungo del mondo. Dall’1 al 3 marzo torna a Bologna il Festival italiano del tè In•Tè Bologna Tè Festival trasformerà quest’anno le sale rinascimentali di Palazzo Pallavicini nella più importante sala da tè italiana 45 eventi, 13 espositori, 2 tavole rotonde, 1 mostra, e un mercato nazionale che cresce del 22%, secondo le stime di Euromonitor.

Sono i numeri del tè e del primo evento italiano dedicato interamente al mondo della celebre bevanda ambrata, che quest’anno avrà come titolo “Il Tea Party più lungo del mondo”.

Un’edizione davvero da grandi numeri a cui non potevano mancare grandi ospiti internazionali, come la guru del tè Jane Pettigrew, autrice di numerosi libri dedicati al mondo del tè e vero e proprio punto di riferimento internazionale. A Bologna ci svelerà i segreti di un perfetto afternoon tea e ci preparerà alle novità del tè nel mondo con il corso tea trends.

In tema di afternoon tea e tea party non poteva mancare un omaggio alla Casa Reale inglese. Nello workshop Un tè con la Regina potrete scoprire tutti i segreti del rito del tè tra i reali, dalla regina Vittoria a Elisabetta II. L’incontro sarà condotto da Marina Minelli, giornalista e autrice del blog Altezza Reale.

Tè nepalesi e cinesi saranno l’occasione per incontrare un’altra celebrità del mondo del tè. Per tre giorni sarà ospite al festival il documentarista ed esploratore canadese Jeff Fuchs, autore del libro The Ancient Tea Horse Road, divenuto anche documentario. Ci farà degustare pregiati tè nepalesi e straordinari Pu’erh accompagnando i visitatori con i suoi racconti di viaggio. Sua anche la mostra dedicata ai luoghi e ai volti del tè. Per chi desiderasse approfondire il tema dei tè pregiati, sarà Anna Poian, viaggiatrice instancabile e preziosa testimonial di piccole farm nepalesi e giapponesi, a introdurci ai tè mono origine, unici per qualità e storia.

Il programma:

Venerdì 1 marzo 2019

• SALA WORKSHOP

– ore 16 – 17

Un tè con la regina: il rito dell’Afternoon Tea e i Garden Tea Party da Vittoria a Elisabetta II con Marina Minelli (evento gratuito e a ingresso libero). Leggi l’intervista qui

– ore 17.15 – 18.15

Alla scoperta del Puerh con Jeff Fuchs (evento gratuito e a ingresso libero)

– ore 18.30 – 19.30

Kombucha, la bevanda fermentata che aiuta a star bene! Evidenze scientifiche per conoscerla meglio con la professoressa in microbiologia Francesca Gaggia (evento gratuito e a ingresso libero)

• SALA CORSI

– ore 15.30 – 17

Nepal: Masalachai, Darjeeling e “specialty teas” con Anna Poian (evento a pagamento e su prenotazione qui)

– ore 17.15 – 19.15

Tea trends, cosa c’è di nuovo nel mondo del tè con Jane Pettigrew (evento a pagamento e su prenotazione qui)

• SALA YOGA

– ore 15 – 16.30

Kundalini yoga a cura di Yogi Tea (evento gratuito ma su prenotazione qui)

– ore 17.30 – 19

Una sequenza per raccontare un cammino: hatha yoga con approfondimento sulla simbologia degli asana proposti a cura di Centro Natura (evento gratuito ma su prenotazione qui)

• SALA DELLO STILE ITALIANO DEL TÈ

– ore 15.15 – 16.45

Kombucha: come prepararlo in casa, al naturale e aromatizzato con Pina Siotto (evento a pagamento e su prenotazione qui)

– ore 17.15 – 18.15

CockTEils homemade: il mondo del tè nella miscelazione a casa con Marco Dalboni (evento a pagamento e su prenotazione qui)

Sabato 2 marzo 2019

• SALA WORKSHOP

– ore 10.30 – 12.30

Tavola rotonda: “Il tè nel canale Horeca è trendy – numeri, tendenze e curiosità” (evento gratuito e a ingresso libero)

– ore 14.15 – 15.15

Tea Horse Road: lungo l’antica via del tè e dei cavalli con Jeff Fuchs (evento gratuito e a ingresso libero)

– ore 15.45 – 16.15

Presentazione del libro In cucina con tè di Marina Catuogno (evento gratuito e a ingresso libero)

– ore 16.30 – 17.00

RealCafè e RealTea promuovono il benessere delle donne: presentazione delle linee benessere e del punto RealTea nel nuovo spazio polifunzionale dell’ospedale Bellaria di Bologna dedicato alle donne in collaborazione con Susan G. Komen Italia (evento gratuito e a ingresso libero). Leggi l’intervista qui

– ore 17.15 – 17.45

Mlesna (evento gratuito e a ingresso libero)

L’Orange Pekoe e le misteriose sigle del tè

Cosa significano le sigle come OP, BOP, FBOP che troviamo spesso riferite ai tè? Da dove vengono e cosa ci dicono sul tè che stiamo acquistando? Lo scopriamo con Valeria Vicentini, importatrice ed esperta dei tè di Ceylon (Sri Lanka). Leggi l’intervista qui

– ore 18.30 – 19.15

Sapore di Sole: sai cosa mangi (evento gratuito e a ingresso libero)

• SALA CORSI

– ore 14 – 16

Afternoon tea tra storia e nuove mode con Jane Pettigrew (evento a pagamento e su prenotazione qui)

– ore 16.15 – 17.15

I segreti del Bancha con Anna Poian in collaborazione con Global Japanese Tea Association (evento a pagamento e su prenotazione qui)

– ore 17.30 – 19.00

Di che tè sei? Introduzione al mondo del tè con Carlotta Mariani (evento a pagamento e su prenotazione qui)

• SALA YOGA

– ore 10.30 – 12

Kundalini yoga a cura di Yogi Tea (evento gratuito ma su prenotazione qui)

– ore 12.30 – 14

Pratica energizzanTÈ (hatha yoga) a cura di Centro Natura (evento gratuito ma su prenotazione qui)

– ore 14.30 – 16

Introduzione all’hatha yoga e al pranayama a cura di Centro Natura (evento esaurito)

– ore 16.30 – 18

“… altri sensi: la fiducia nell’abbandono”: pratica di hatha yoga al buio a cura di Posturalia (evento gratuito ma su prenotazione qui)

– ore 18.30 – 20

Yoga del riequilibrio: la colonna vertebrale, tra sostegno e flessibilità a cura di Yoga Le Vie (evento gratuito ma su prenotazione qui)

• SALA DELLO STILE ITALIANO DEL TÈ

– ore 10 – 11.30

Kombucha: come prepararlo in casa, al naturale e aromatizzato con Pina Siotto (evento a pagamento e su prenotazione qui)

– ore 12 – 13.30

Cucinare con il tè matcha con Pina Siotto (evento a pagamento e su prenotazione qui)

– ore 14 – 15

CockTEils handcraft, il mondo della mixology professionale con Marco Dalboni (evento a pagamento e su prenotazione qui)

– ore 15.15 – 16.15

I magnifici 10: benefici e precauzioni dei 10 tè che non possono mancare nella proposta al cliente con Paola Agus (evento a pagamento e su prenotazione qui)

– ore 16.45 – 18.15

Cucinare con il lapsang souchong con Pina Siotto (evento a pagamento e su prenotazione qui)

– ore 18.30 – 19.20

Abbinare tè e cioccolato a cura di Compagnia del Cioccolato (evento a pagamento e su prenotazione qui. Leggi l’intervista

Domenica 3 marzo 2019

• SALA WORKSHOP

– ore 10.30 – 12.30

Tavola rotonda: “Il tè raccontato dai blogger” (evento gratuito e a ingresso libero)

– ore 15 – 15.30

Presentazione Pantè, il Pantone®del tè con Valerio Vitali (evento gratuito e a ingresso libero). Per saperne di più leggi qui

– 15.45 – 16.45

Palazzo di Varignana (evento gratuito e a ingresso libero)

Infusione a freddo, quando il benessere incontra l’eleganza del gusto.

Marinare, condire, cucinare e ricevere con i raffinati tè di Palazzo di Varignana

– ore 17.15 – 17.45

Progetto di Arkis: lo yoga entra a scuola (evento gratuito e a ingresso libero)

– ore 18 – 18.30

Apicoltura Stanzani (evento gratuito e a ingresso libero)

Il miele: l’ingrediente speciale delle infusioni a freddo

• SALA CORSI

– ore 13.00 – 14.00

ComunicaTè: introduzione al mondo dei social per il tè con Carlotta Mariani (evento a pagamento e su prenotazione qui)

– ore 14.15 – 16.15

Afternoon tea tra storia e nuove mode con Jane Pettigrew (evento a pagamento e su prenotazione qui)

– ore 17.30 – 19.30

Tea trends, cosa c’è di nuovo nel mondo del tè con Jane Pettigrew (evento a pagamento e su prenotazione qui)

• SALA YOGA

– ore 10.30 – 12

Kundalini yoga a cura di Yogi Tea (evento gratuito ma su prenotazione qui)

– ore 12.30 – 14

L’incontro tra sequenza dinamica e respiro (ashtanga yoga) a cura di Yoga Le Vie (evento gratuito ma su prenotazione qui)

– ore 14.30 – 16

La postura nello yoga (hatha yoga) a cura di Posturalia (evento gratuito ma su prenotazione qui)

– ore 16.30 – 18

“Le LabyrInTè: sentiero sacro verso il tuo centro”: meditazione camminata nel labirinto a cura di Posturalia (evento gratuito ma su prenotazione qui)

– ore 18.30 – 20

Yoga del riequilibrio: sentirsi e non pensarsi, pratiche di percezione corporea a cura di Yoga Le Vie (evento gratuito ma su prenotazione qui)

•SALA DELLO STILE ITALIANO DEL TÈ

– ore 10.40 – 11.30

Abbinare tè e cioccolato a cura di Compagnia del Cioccolato (evento a pagamento e su prenotazione qui)

– ore 11.45 – 13.15

Abbinare il tè al cibo con Pina Siotto (evento a pagamento e su prenotazione qui)

– ore 14.30 – 16

Cerimonia del tè a tema primaverile per la tradizionale festa di Hina-matsuri a cura dell’associazione Washoku Kentei in Italia (evento a pagamento e su prenotazione qui)

– ore 16.15 – 17.45

Cucinare con il kombucha con Pina Siotto (evento a pagamento e su prenotazione qui)