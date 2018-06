"Te lo dico stasera": presentazione di Taldég

Taldég (in bolognese “te lo dico”) è la start-up dedicata ai viaggiatori e alla valorizzazione dell’arte e della cultura locale.

Giovedì 28 giugno 2018 si presenta per la prima volta alla città di Bologna con un evento speciale, in collaborazione con il collettivo creativo Arte a Domicilio (AD). Le fondatrici del progetto, Silvia Rigo, Francesca Fiumana e Alice Gnesini apriranno al pubblico uno degli appartamenti più prestigiosi di Taldég. Nel centro storico, una casa ricca di dipinti e di arredamenti risalenti al XVII secolo, sarà il luogo d’incontro per condividere un nuovo concetto di viaggio e riscoprire le bellezze della città attraverso le storie delle persone che la vivono con passione ogni giorno.



Grazie alla partecipazione di artisti e artigiani locali, nello spazio già concepito nel corso dell’anno come sede espositiva permanente, sarà inaugurata la mostra Merged Identities della fotoreporter Michela Balboni, e a seguire aperitivo in cortile offerto da Ruggine e Ragù e il live electronics Sycofante di Michele Marchiani.



“Our city is your home” è il motto di Taldég e anche un invito sincero rivolto a tutti i cittadini del mondo a vivere la propria città come una casa preziosa, un posto speciale dove rifugiarsi, conoscere nuove persone, culture diverse e storie straordinarie. Il progetto nasce dall’idea ambiziosa di tre imprenditrici accomunate dalla passione per il viaggio, inteso come scoperta e apprendimento. L’obiettivo è offrire ai viaggiatori un’esperienza autentica, un soggiorno alternativo ai cliché, in cui è possibile esplorare la città non come semplici turisti ma come veri e propri abitanti. In ogni appartamento, arredato con cura e stile, è possibile fin da subito cogliere lo spirito della città perché ogni oggetto racconta la sua storia, dal passato al presente. Taldég ha infatti formato una rete di collaborazioni, in continua evoluzione, con le migliori real-tà artistiche, artigianali e imprenditoriali bolognesi creando così una sinergia tra il territorio e i suoi visitatori. Nel 2018 Taldég incontra Arte a Domicilio, un giovane collettivo impegnato nella realizzazione di eventi e nella promozione di artisti emergenti nazionali attivi in diversi campi, come fotografia, arti visive, poesia, musica e teatro. Negli eventi organizzati da AD, le case bolognesi si trasformano in presidi artistici dove il pubblico e gli artisti stessi diventano un’unica grande famiglia, libera di dialogare e confrontarsi.



PROGRAMMA EVENTO

Presentazione del progetto Taldég

Mostra fotografica Merged Identities di Michela Balboni

Live electronics Sycofante a cura di Michele Marchiani

Aperitivo offerto da Ruggine e Ragù



INFO

Giovedì 28 giugno 2018

Orario: 19:00

Luogo: Bologna

Prenotazione obbligatoria

Per scoprire il luogo dell'evento, invia una mail a info.adbologna@gmail.com indicando nome e cognome personale e quello di eventuali accompagnatori, entro e non oltre mercoledì 27 giugno.