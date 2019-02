Teatro a molla in "Plagio"

Teatro di improvvisazione e di interazione, sono questi i tratti salienti del progetto Teatro a Molla. Tre artisti con una carriera ormai decennale attivi sulla scena nazionale e internazionale, Antonio Vulpio, Antonio Contartese e Luca Gnerucci, porteranno al Teatro Ridotto il 17 maggio alle ore 21, uno spettacolo con protagonista la lettura: "Plagio".

Ad una prima parte di raccolta di letture e di idee, gli attori sfrutteranno tutte le indicazioni raccolte per rappresentare un romanzo del tutto inedito attraverso l’improvvisazione.



INGRESSO:

- Intero: €10

- Ridotto: €8 (Tessera AICS, COOP, Card Musei Metropolitani, Youngercard)



Per info e prenotazioni 349.7468384 - 333.9911554 oppure teatroridotto@gmail.com



COME RAGGIUNGERCI:

Bus 87 e 13 (solo serale) dal centro di Bologna e Anzola dell'Emilia. Inoltre il teatro organizza il servizio di CAR SHARING, chiamaci al 349.7468384!