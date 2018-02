Teatro Bristol, Festival Teatroperando: Carmen di Bizet

TEATRO BRISTOL: Primo evento del VII FESTIVAL TEATROPERANDO stagione Primavera 2018 - CARMEN di G. BIZET Lunedì 12 Marzo 2018 ore 20:30.

Lo spettacolo si terrà al TEATRO BRISTOL di Via Toscana, 146 Bologna.

Ritiro Biglietti: Presso Ufficio Parrocchiale di San Ruffillo Via Toscana, 146 Bologna Sabato 03 e 10 Marzo ore 9:30/12:00 e la sera dell'evento.

Apertura biglietteria ore 20:00 Per informazioni: Tel. 347-9024404 / 333-7339720