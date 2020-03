Teatro Celebrazioni: gli spettacoli sospesi dal 2 all’8 marzo 2020

Il Teatro Celebrazioni comunica gli aggiornamenti sugli spettacoli sospesi dal 2 all’8 marzo 2020 in seguito al decreto che proroga l’interruzione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura con l’obiettivo di contrastare la diffusione del Coronavirus.



Lo spettacolo Vi racconto il mio Mudù con Uccio De Santis, in programma il 4 marzo, è stato rinviato al 16 aprile 2020 (ore 21.00).



I biglietti già acquistati sono validi per la nuova replica mantenendo gli stessi posti.



Lo spettacolo Suore nella tempesta di e con Alessandro Fullin, in programma il 6 e il 7 marzo, è stato rinviato al 28 e 29 aprile 2020

(ore 21.00).



I biglietti già acquistati sono validi per le nuove repliche mantenendo gli stessi posti (quelli acquistati per il 6 marzo sono validi per il 28

aprile, quelli acquistati per il 7 marzo sono validi per il 29 aprile).



Il Teatro Celebrazioni terrà in costante aggiornamento il pubblico attraverso info line negli orari di apertura della biglietteria (dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00), sito web e pagine social al fine di informarlo riguardo alla regolare ripresa dell'attività teatrale.