Turandot, Jenůfa, Il barbiere di Siviglia e Dario Fo: il Teatro Comunale su Youtube

Turandot con la regia di Hugo De Ana, diretta da Daniele Gatti, e Jenůfa nell’allestimento di Alvis Hermanis con i costumi di Anna Watkins, diretta da Juraj Valčuha e ancora la conferenza di Dario Fo sull’Italiana in Algeri e Il barbiere di Siviglia raccontato ai bambini per una nuova settimana di streaming

Prosegue la programmazione sul canale YouTube del Teatro Comunale di Bologna con le tre rubriche settimanali “Dialoghi intorno all’opera”, “Opera Favola” e “Comunale in streaming”, dedicate rispettivamente agli incontri con ospiti del mondo della cultura, alle opere raccontate come fiabe ai bambini e alla trasmissione degli spettacoli andati in scena nelle scorse stagioni del Teatro.

La nuova settimana si apre martedì 21 aprile alle 18.00 con la conferenza tenuta dal premio Nobel Dario Fo nell’aprile 2007, nella quale raccontava la sua visione dell’Italiana in Algeri di Gioachino Rossini. L’incontro era avvenuto in occasione della rappresentazione dell'opera al Comunale con la regia, le scene e i costumi firmati dallo stesso Fo e la direzione di Michele Mariotti.

Ancora Rossini per l’inedito appuntamento educational creato e curato dal Teatro Comunale, con la partecipazione della Scuola dell’Opera, in programma sabato 25 aprile alle 16.00: l’opera buffa Il barbiere di Siviglia si trasforma in una fiaba per bambini, con una grafica da cartoon. Lo stesso contenuto verrà pubblicato anche sulla nuova pagina Facebook “TCBO Opera Young”, creata dal Teatro bolognese nell’ambito della formazione come ulteriore canale di comunicazione rivolto agli studenti.

Si chiude con la messa in onda nel fine settimana di due spettacoli da Premio Abbiati: sabato 25 aprile alle 21.00 la Turandot di Giacomo Puccini nell’allestimento dell’Associazione Arena Sferisterio di Macerata, che nel 1997 è valso a Hugo de Ana il noto riconoscimento della critica musicale italiana come miglior regista e scenografo, rappresentata a Bologna nel dicembre di quell’anno con Daniele Gatti sul podio; domenica 26 aprile alle 15.30 la Jenůfa di Leóš Janáček prodotta dal Teatro Comunale con La Monnaie di Bruxelles, andata in scena nell’aprile 2015 con la direzione di Juraj Valčuha, la regia e le scene di Alvis Hermanis e i costumi di Anna Watkins premiati con l’Abbiati.

PROGRAMMAZIONE IN STREAMING

Sul canale YouTube del TCBO

MARTEDÌ 21 APRILE, ORE 18.00

“DIALOGHI INTORNO ALL’OPERA”

L’Italiana in Algeri di Gioachino Rossini

Relatore: Dario Fo

SABATO 25 APRILE, ORE 16.00

“OPERA FAVOLA”

Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini raccontato ai bambini

A cura del Teatro Comunale di Bologna con la partecipazione della Scuola dell’Opera

SABATO 25 APRILE, ORE 21.00

“COMUNALE IN STREAMING”

Turandot

Dramma lirico in tre atti di G. Adami e R. Simoni

Musica di Giacomo Puccini



Direttore Daniele Gatti

Maestro del Coro Piero Monti

Regia, scene e costumi Hugo De Ana

Luci Vinicio Cheli

Coreografie Leda Lojodice

Maestro del Coro di Voci Bianche Silvia Rossi



Turandot Jane Eaglen

Calaf Nicola Martinucci

Liù Elisabeth Norberg-Schulz

Timur Giorgio Giuseppini

Ping Armando Ariostini

Pang Paolo Barbacini,

Pong Iorio Zennaro

Altoum Pierre Lefebvre

Un mandarino Riccardo Zanellato

Principe di Persia Luca Visan



Orchestra, Coro e Coro di Voci Bianche del Teatro Comunale di Bologna



Nuovo allestimento liberamente tratto dall’edizione del Festival di Macerata

DOMENICA 26 APRILE, ORE 15.30

“COMUNALE IN STREAMING”

Jenufa (Její pastorkyňa/La sua figliastra)

Opera in tre atti

Libretto di Leóš Janáček, tratto dal dramma La sua figliastra di Gabriela Preissová

Musica di Leóš Janáček

Direttore Juraj Valčuha

Regia e scene Alvis Hermanis

Maestro del Coro Andrea Faidutti

Costumi Anna Watkins

Luci Gleb Filshtinsky

Coreografie Alla Sigalova

Coreografie riprese da Anaïs Van Eycker

Drammaturgia Christian Longchamp

Video maker Ineta Sipunova

Assistente alla regia Marielle Kahn

Personaggi e interpreti

Jenůfa Andrea Dankova

Laca Klemeň Brenden Gunnell

Števa Buryja Ales Briscein

Kostelnička Buryjovka Angeles Blancas Gulin

Starenka Buryjovka, La nonna Gabriella Sborgi

Stárek, Il mugnaio Maurizio Leoni

Rychtář, Il sindaco Luca Gallo

Rychtářka, La moglie del sindaco Monica Minarelli

Karolka Leigh-Ann Allen

Pastuchyňa Arianna Rinaldi

Barena, cameriera nel mulino Roberta Pozzer

Jano, pastore Sandra Pastrana

Tetka, zia Grazia Paolella

Orchestra, Coro e Tecnici del Teatro Comunale di Bologna

Allestimento del Teatro Comunale di Bologna in coproduzione con il Théȃtre Royal de La Monnaie – Bruxelles