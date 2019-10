Sabato 12 ottobre alle ore 17. 30

Incontro con la storia: ‘TEATRO, COSTUMI E MODE dalle origini ai nostri giorni’

Relatrice :Anna Rita Delucca (storica dell’arte)



L’arte, le mode, i costumi sono tre elementi strettamente collegati tra loro e scandiscono la vita della gente sin dai tempi più remoti.



Comunicazione, teatro, spettacolo arti visive e moda sono parte integrante degli usi praticati dalle varie civiltà in un preciso momento storico .



Presso La Corte di Felsina , Bologna , via Santo Stefano 53

www.lacortedifelsina.it

Entrata libera

(30 posti seduti)





La conferenza si svolge in concomitanza con la mostra d’arte visiva Arte Mode e Costumi al pubblico tutti i giorni dalle 15.30 alle 19 fino al 13 ottobre 2019



Espongono: Anna Rita Barbieri, Tiziana Bortolotti, Elena Donati, Maria Grazia Ferri, Alessandra Generali, Nicoletta Guerzoni, Maria Luigia Ingallati, Irene Manente- Mariquita, Patrizia Menozzi, Muryan-Pasquale Celano, Monica Musiani, Stefania Russo, Simona Simonini, Anneke Van Vloten



La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 19, fino al 13 ottobre 2019, presso La Corte di Felsina, a Bologna, via Santo Stefano 53. (Entrata libera)