Teatro Dehon: Carlo & Giorgio “i migliori danni della nostra vita”

Dopo il grande successo di pubblico ottenuto lo scorso marzo nella loro prima data bolognese, quest’anno, a grande richiesta,, Carlo & Giorgio sono stati inseriti nel cartellone 2017-2018 del Teatro Dehon di Bologna.

Venerdì 9 febbraio (ore 21.00) il duo comico veneto porterà in scena (fuori abbonamento) lo spettacolo campione di incassi “I migliori danni della nostra vita”, un viaggio nell’“invasione tecnologica” dei nostri giorni che è una vera esplosione di comicità.



Acclamato, amato, sempre più richiesto: il duo comico Carlo & Giorgio è oggi una vera rivelazione nel panorama della comicità contemporanea. Dopo anni di sold-out in Veneto con 100 date a stagione per tre-quattro repliche ognuna - e sempre in teatri esauriti, tra cui Teatro Goldoni, Teatro Verdi, Teatro Camploy -, Carlo & Giorgio si sono consacrati nel 2017 nei teatri italiani, tra cui il Dehon di Bologna, dove ora fanno ritorno.



Autori e interpreti dei loro spettacoli, Carlo & Giorgio rappresentano un fenomeno unico di comicità intelligente, mai volgare, capace di portare a teatro un pubblico trasversale che nei loro personaggi riconosce se stesso, i vizi e le virtù del mondo in cui viviamo.

Dal cabaret degli esordi, passando per la radio e la televisione fino ad arrivare al teatro, Carlo & Giorgio hanno costruito un tipo originale di comicità di successo fondata su un nuovo linguaggio, che raggiunge l’apice con "I migliori danni della nostra vita" e nel nuovissimo spettacolo “Temporary Show”, fresco di debutto debutto al Teatro Goldoni di Venezia.



Carlo & Giorgio, il duo della comicità intelligente, pensante e innovativa

“I migliori danni della nostra vita” è un concentrato della personalissima scrittura artistica e della sintesi del duo comico veneto.

Cosa sarebbe la nostra vita oggi senza la tecnologia? Riusciremo mai ad abituarci? E come riuscivamo a sopravvivere prima? Carlo & Giorgio proveranno a trovare con il pubblico una risposta ai dilemmi che legano il mondo di oggi alla tecnologia, tra risate e divertimento a non finire.





CARLO & GIORGIO

I migliori danni della nostra vita



scritto da Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto

Regia D’Alpaos-Pustetto

Scene e Luci Paolo Lunetta

Produzione La Banda degli Onesti



Cosa sarebbe la nostra vita senza tutti quegli strumenti tecnologici che compaiono, nuovi, ogni giorno e che diventano immediatamente “indispensabili“?

Come potevamo sopravvivere prima, senza tutti i vantaggi di comandare la vita con un click?

Non è entusiasmante imparare ad usare oggetti, dispositivi, linguaggi che si rinnovano continuamente?

E non è forse un segreto per mantenersi giovani doversi rinnovare sempre, prima di essere sorpassati dalle ultimissime prossime novità?

A queste domande rispondono noi, Carlo & Giorgio, uomini del Ventesimo secolo prestati al Ventunesimo.

Se in questa epoca ci stiamo abituando alla velocità, la velocità con cui cambiare telefonino, computer, televisore, modi di parlare, di pensare e perché no, visto che ci siamo, cambiare anche marito o moglie…. poteva essere diverso sul palcoscenico?

Anche noi camminiamo, anzi corriamo con i tempi cercando di rimanere aggiornati, provando a digitare, scaricare, connetterci, twittare, postare… e bene o male non risparmiarci nessuno di tutti questi che sono “i migliori danni della nostra vita”.





CHI SONO

Carlo & Giorgio

L’esordio di Carlo (D’Alpaos) & Giorgio (Pustetto) nel 1995 è folgorante e li vede emergere in breve tempo con enorme popolarità da Venezia a tutto il Veneto grazie alla freschezza del loro stile, improntato a una attenta analisi dei costumi tradotta in una galleria di esilaranti personaggi nati dalla loro vivacità di autori.

Negli anni sono passati attraverso il cabaret, la radio, la TV, fino a delineare ad uno stile sempre più teatrale. Questo ha permesso al duo di consolidare e rendere sempre più originale la propria cifra comica, la presenza scenica, la capacità di improvvisazione e la complicità con il pubblico, attraverso un lavoro che parte dalla scrittura per costruire trama e azione, senza trascurare scenografia, costumi, regia.

Ciò che ha caratterizzato la storia di Carlo & Giorgio è stata la capacità di affermarsi da subito come un fenomeno di grandi proporzioni. Ricca la loro produzione come autori e interpreti, che conta 6 trasmissioni televisive e radiofoniche, 1 cd musicale, 5 dvd e, ormai, 20 spettacoli teatrali tra cui Esserci o non esserci, Carlo, Goldoni &Giorgio, Favolosi, fino ai più recenti Visti da vicino, I migliori danni della nostra vita e al nuovissimo Temporary Show.

“Il nostro impegno è lavorare seriamente, senza però prenderci mai troppo sul serio. Sul palcoscenico, come nella vita, si può ridere di tutto e bisogna saper ridere soprattutto di sè stessi” (Carlo & Giorgio).



Biglietti

Intero € 17,00

Ridotto (Soci Coop, Circoli convenzionati, Family Card, Over 65, Carta DOC) € 15,00

Ridotto (Studenti, Comuni convenzionati) € 13,00



Video promo spettacolo "I migliori danni della nostra vita"

https://ovation.box.com/s/bp0sa8au74ms76n82vtef6qwdwiiqour



www.carloegiorgio.it