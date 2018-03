Al Teatro del Navile torna “Bologna, una città per cantare”

Sabato 24 marzo, alle ore 21, Marcello Romeo presenta insieme ad Alessia Dallò la rassegna per cantautori “Bologna, una città per cantare”, che già da tempo arricchisce la programmazione musicale del Teatro del Navile di Bologna diretto da Nino Campisi.

Quindici cantautori emergenti selezionati da Marcello Romeo, che è anche Direttore Artistico della manifestazione, si esibiranno sul palco del Teatro del Navile di fronte a una giuria qualificata formata da giornalisti, conduttori TV e organizzatori di eventi musicali che esprimerà un giudizio di qualità sulla peculiarità che contraddistingue ogni artista.

Nel corso della serata si esibiranno: Stenya (Belluno) Gedrizz & Mary Blue (Bologna), Micol (Reggio Emilia), Pausa Caffè (Torino), Betty Rose (Cesena), 4 Seasons (Rimini), Samy (Brescia), Umberto Sansovini (Roma), Jenni Gandolfi (Mantova), Mattia Bonetti (Carrara), Francesco Mussoni (Rimini), Andrea Zacchi (C.S. Pietro Terme), Federico Ossani (Faenza), Silvia Palazzini (Rimini), Davide Pagnini (Pesaro).

Ospiti della rassegna musicale saranno Dona, che in anteprima presenterà il suo nuovo singolo dal titolo “Gatto” ed un omaggio chitarra e voce al suo Amico Pino Daniele, e la giovane e talentuosa cantante bolognese Chiara Bincoletto dalla sua voce inconfondibile.

“Bologna, una città per cantare”, è una rassegna a carattere non competitivo che nasce nell’ambito del progetto Musica in Teatro con l’obiettivo di presentare i cantautori scelti dalla direzione artistica a un pubblico selezionato e a una platea composta da artisti, giornalisti e discografici.

Marcello Romeo, cantautore e direttore artistico della rassegna, collabora con il Teatro del Navile dal gennaio del 2015. E’ ideatore e conduttore dei format musicali “Le canzoni sussurrate”, “Voxyl Voice Festival”, "Le note del cuore" e del format "Cuore di Vinile".

TEATRO DEL NAVILE - SPAZIO ARTE - STAGIONE 2017-2018

Ingresso riservato ai soci: tessera € 1,00 – Biglietti: Intero €10,00 -

Ridotto € 8,00 (per allievi attori della Scuola di Teatro e per i soci di

Circolo Arci Alle Rive del Reno - Millenium Gallery e Circolo Giovanni XXIII°)

Biglietteria ore 20.30 - Inizio Spettacolo ore 21

Info: https://www.teatrodelnavile.org